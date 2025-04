Conviviale di aprile del Kiwanis Club Biella Victimula Pagus FOTO

Venerdì 11 Aprile ha avuto luogo presso Palazzo Boglietti la serata Conviviale del Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus”. Relatore il Dott. Vittorio Donati ,figura molto nota nell’ambito Biellese che ,al di là del suo importantissimo ruolo nell’imprenditoria, ha sempre coltivato interessi per la storia locale, realizzando un testo “Atlante di storia Biellese” ed altre pubblicazioni inerenti anche all’arte nel Biellese stesso.

Vittorio Donati è attualmente Presidente dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Sez. di Biella ed è apprezzatissimo socio del Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus”. Nella sua esposizione ,dimostrando una notevole preparazione ed una approfondita conoscenza delle realtà territoriali ,ha illustrato la storia del Biellese nel contesto della storia italiana evidenziando analogie, specificità e curiosità.

E’ partito dagli originari ed antichi insediamenti dei “Victimuli” nella Bessa per poi raccontare, attraverso le varie tappe storiche nel corso dei secoli, l’evoluzione degli abitanti e delle città. Con straordinaria capacità narrante e, ovviamente padronanza dell’argomento ,è riuscito a far rivivere momenti lontani, trasportando tutti in autentiche realtà di vita, con le quotidiane difficoltà contingenti al tempo storico ,raccontando insomma vicende di persone e non ,in astratto di luoghi o città. Così le nostre radici ci hanno avvolto in una culla temporale svelando e suscitando infinite curiosità.

Sarà quindi necessario ,con la disponibilità di Vittorio, organizzare altri Eventi di approfondimento per esaudire le richieste dei conviviali presenti alla serata ,tra cui Riccardo Angelini Luogotenente Governatore Divisione Piemonte 18 “Viribus Unitis” che, pur arrivando da Torino, ha particolarmente apprezzato la relazione avendo origini biellesi .