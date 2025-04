Cirio in visita alla scuola di Massazza

Gradita sorpresa per la comunità di Massazza. Nella giornata di ieri, 15 aprile, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, assieme al vice Elena Chiorino e al consigliere regionale Elena Rocchi, ha visitato il plesso scolastico del paese. “Approfittando della mia presenza a Biella ho voluto fare un sopralluogo alla nuova scuola dell’infanzia di Massazza che presto sarà inaugurata – si legge nel post pubblicato sui suoi canali social - Grazie al sindaco Enrico Casana per l’impegno e per aver organizzato questa visita”.

Per il primo cittadino è “il segno di riconoscimento del costante impegno dell'amministrazione di un piccolo Comune come il nostro. Non è mancato un piacevole saluto ai bambini dell'infanzia: con loro il presidente ha condiviso il pensiero di questa giunta, ovvero l'importanza e la necessità di mantere aperte anche piccole scuole come la nostra. Voglio ringraziare anche i sindaci emeriti, consiglieri e membri di giunta, dipendenti e cittadini che si sono uniti a noi in questo importante momento”.