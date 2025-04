Rhythmic School in grande spolvero, pioggia di medaglie FOTO

Due giorni di gare intensissimi, nel weekend al PalaCandelo, dove è andata in scena la seconda prova del Campionato regionale individuale FGI Silver LC1 ed LC2 di Ginnastica Ritmica. Trecentocinquanta le ginnaste, suddivise nelle varie categorie, che si sono date battaglia sulle pedane dell’impianto candelese per raggiungere i vertici delle classifiche. Di grande qualità le esibizioni del gruppo di RSgirls della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya.

Nel raggruppamento LC1, Alice Cola, in gara nelle junior1 (anno 2011) ha bissato il successo della prima prova conquistando il primo posto con due ottime esecuzioni a palla e nastro. Stesso risultato e conseguente medaglia d’oro anche per Ilaria Giabardo in gara fra le senior1 (anno 2009) con due magistrali esibizioni a clavette e nastro. Medaglia di bronzo, nella stessa categoria, per Giorgia Maria Bonifacio in gara con due eccellenti routine a cerchio e clavette., vincitrice della prima prova del regionale. Quinto posto per Ginevra Segatto nelle allieve 5 (anno 2012) con due buonissime esecuzioni a fune e nastro e dodicesimo posto fra le Allieve 3 (anno 2014) per Ginevra Romanini impegnata con due buone performances a cerchio e fune.

Nel raggruppamento LC2 medaglia d’argento per Grace jacqueline Giardina , all’esordio in gare federali avendo compiuto l’età minima (8 anni) per poter gareggiare qualche giorno prima, risultando di conseguenza la più giovane in assoluto di tutta la competizione, nella categoria Allieve 1 (anno 2017) con esibizioni al corpo libero ed alla palla. Hanno gareggiato nella categoria allieve 5 (anno 2012) Rebecca Maria Gallo che si è classificata quinta con due convincenti esibizioni a cerchio e palla e dodicesima Ginevra Viana che ha eseguito due routine a palla e nastro.

Ad accompagnare le ginnaste in gara le istruttrici Arianna Prete, Mariia Nikitchuk ed Elena Chursina che commentano i risultati delle loro assistite: “Ottime sono state le performances di Giabardo, Cola, Giardina e Bonifacio, molto buone anche le prove di Gallo e Segatto, migliorabili quelle di Viana e Romanini, capaci di ottenere risultati da podio in altre occasioni”.

Come di consueto, ottima l’organizzazione dell’evento da parte dello staff dei volontari della Rhythmic School apprezzata da atlete, tecniche ed accompagnatori; prossimo impegno per lo staff blu/fuxia lunedì di Pasquetta, in questa occasione, non con eventi agonistici ma con la tradizionale grigliata societaria, momento di condivisione, amicizia e socialità fra tutte le famiglie delle iscritte alla Rhythmic School.