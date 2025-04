Biella: interforze riunite per la Messa in Duomo, nell'attesa della Santa Pasqua FOTO

Si è svolto nella mattinata di oggi, all’interno della Cattedrale di Biella, la Santa Messa Pasquale delle Interforze, appuntamento che riunisce rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle Istituzioni, per condividere un momento di preghiera e riflessione in prossimità della Pasqua.

A presiedere la celebrazione è stato mons. Roberto Farinella, vescovo di Biella, che nell’omelia ha voluto richiamare il significato più profondo della festività pasquale e del tempo giubilare che la Chiesa sta vivendo: “Grazie al dono dell’Anno Santo – ha affermato – siamo chiamati a essere pellegrini di speranza. Vogliamo unirci all’accorata preghiera di Papa Francesco per implorare la fine di ogni guerra e per aprire un tempo nuovo, in cui l’umanità impari a percorrere sentieri di dialogo e a costruire percorsi di fraternità”.

Nel suo messaggio rivolto alle donne e agli uomini in divisa, Farinella ha evidenziato come il loro compito quotidiano non sia solo un esercizio di disciplina e vigilanza, ma anche una forma concreta di servigio verso il prossimo e amore verso la comunità: “Il vostro impegno – ha sottolineato – è un'espressione silenziosa ma incisiva di giustizia e solidarietà. È attraverso la fedeltà, la responsabilità e il rispetto che si costruisce la pace sociale”.

La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari: presenti in Cattedrale delegazioni dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Protezione Civile, oltre a rappresentanti dell’amministrazione comunale e provinciale.

“La luce della Resurrezione – ha concluso il vescovo – ci accompagni nelle scelte di ogni giorno. Siamo chiamati ad annunciare speranza, a custodire la dignità di ogni persona, a prenderci cura della società in cui viviamo. Questo è il cuore della Pasqua”.