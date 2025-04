Nuoto sincronizzato, ottime prestazioni per In Sport Biella

Ottime prestazioni per il team In Sport Biella di nuoto sincronizzato nella quarta giornata della Coppa Piemonte, ospitata domenica 6 aprile dalla piscina di Leinì.

Team allenato dai tecnici Gaia Purinani, Valeria Farris e Alessandra Baldo. Miglior risultato il terzo posto conquistato dal trio juniores composto da Francesca Anselmino, Beatrice Monteleone e Diana Sveva. Settimo posto sempre tra le juniores per il trio con Aurora Pellin, Virginia Durso e Adelaide Pavese.

In gara per il duo Esordienti A 20º posto per Amelia Pavese e Chiara Nicolo, 11º posto per Marta Guelpa Rossetto e Viola Vaglio Tanet. Per il duo juniores 15º posto per Francesca Anselmino e Beatrice Monteleone, 13º posto per Virginia Durso e Adelaide Pavese.

Per il solo juniores 12º posto per Aurora Pellin e 24º posto per Giorgia Cossar, per il solo Esordienti A 12º posto per Amelia Pavese e 19º posto per Chiara Nicolo. Prossima tappa domenica 4 maggio, nuovamente a Leinì.