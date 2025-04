A Biella il consigliere regionale Zappalà visita il Truck Tour Banca del Cuore VIDEO

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Davide Zappalà, è giunto in visita al Truck Tour Banca del Cuore presente in Piazza Martiri a Biella.

“Si tratta di un progetto di prevenzione cardiovascolare con screening gratuiti e completi – spiega Zappalà - Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia, per ridurre il rischio è essenziale adottare uno stile di vita sano e sottoporsi a controlli periodici. Grazie alla Dott.ssa Alessia Veia e al primario Andrea Rognoni, per aver portato il Truck a Biella. Grazie alla Fondazione per il Tuo cuore e all’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri per aver finanziato e promosso questa iniziativa di enorme valore”.