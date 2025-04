Dal Nord Ovest - Agenti della Polizia salvano bambina in arresto respiratorio

La sera del 6 aprile, l’attenzione della Polizia di Stato di Novara, nello specifico di un equipaggio della Squadra Volante della Questura impegnata nel servizio per il controllo del territorio, veniva attirata da un gruppo di persone in strada visibilmente agitate, ed in particolar modo da una donna che, in evidente stato di panico, in corso della Vittoria, portava tra le braccia una bambina priva di sensi.

Intuita la gravità della situazione, i poliziotti arrestavano immediatamente la loro marcia per prestare soccorso e la donna, in preda alla disperazione, lasciava loro la bambina tra le mani chiedendo aiuto. La piccola, di circa due anni, priva di sensi e già con il viso cianotico, non mostrava alcuna reazione agli stimoli esterni.

Un Agente avviava prontamente le manovre di disostruzione delle vie aeree e, dopo vari tentativi protrattisi per oltre cinque minuti, riusciva a liberare le vie aeree della bambina che mostrava segni di rinvenimento ma la ripresa si rivelava momentanea: difatti, subito dopo, la piccola perdeva nuovamente coscienza.

Nel frattempo giungeva in ausilio una seconda Volante e il suo equipaggio, visto che il protrarsi delle operazioni esperite con il massimo della forza, dava il cambio al primo agente, stremato, eseguendo la medesima manovra di disostruzione. Dopo alcuni colpi dorsali, la minore espelleva altro materiale alimentare attraverso un nuovo rigurgito.

A quel punto, finalmente, la bambina iniziava a piangere debolmente ma in modo continuo e sempre più rumoroso, segno evidente della ripresa del respiro autonomo e del miglioramento delle condizioni vitali. Pochi minuti dopo, al sopraggiungere dell’ambulanza, il personale medico prendeva in carico la piccola procedendo poi al trasporto presso il pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Novara per l’effettuazione delle medicazioni del caso.

La bambina, che ha passato la notte in osservazione in pronto soccorso, grazie al provvidenziale intervento degli agenti della Polizia di Stato, ora versa in buone condizioni di salute ed è stata dimessa.