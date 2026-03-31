Pulmino in fiamme a Borgosesia, sono 3 i veicoli coinvolti FOTO e VIDEO

Un pulmino destinato al servizio agli anziani ha preso fuoco lungo la strada di Borgosesia, in via Angelo Ottone, nella frazione Bettole. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero tre i veicoli coinvolti dalle fiamme. Presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, i Carabinieri e un’ambulanza. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori.

Al momento non si segnalano feriti e sul pulmino si trovava soltanto il conducente.