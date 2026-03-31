Dal Nord Ovest - Si sente male e resta incosciente: 20enne in ospedale, è in codice rosso

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 10.30 in via Reiss Romoli 122 per soccorrere una ragazza di 20 anni trovata incosciente. La giovane è stata trattata sul posto dai sanitari ma non ha mai ripreso conoscenza. È stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso.
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