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Cronaca dal Nord Ovest | 30 marzo 2026, 10:30

Dal Nord Ovest - Ladri di biciclette nel Canavese, furto da oltre 100 mila euro

Dal Nord Ovest - Ladri di biciclette nel Canavese, furto da oltre 100 mila euro

Dal Nord Ovest - Ladri di biciclette nel Canavese, furto da oltre 100 mila euro

Furto nella notte di venerdì 20 marzo a Borgofranco d’Ivrea. Gli autori, dopo aver infranto la vetrina di un esercizio commerciale di rivendita di biciclette, erano riusciti a impossessarsene di venti, caricandole su un autocarro poi rivelatosi rubato. 

I militari della Sezione Operativa di Ivrea, insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Settimo Vittone, hanno immediatamente avviato le ricerche dell’autocarro utilizzato dai rei - almeno due - come “ariete” per commettere il furto, trovandolo, poche ore dopo, occultato in un’area boschiva di Banchette.

L’intera refurtiva - dal valore che supera i 100mila euro - è stata già restituita al titolare dell’esercizio commerciale. Gli accertamenti condotti sull’autocarro hanno inoltre portato i militari a restituire anch’esso al legittimo proprietario.

Dalla redazione di Torino

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