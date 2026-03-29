Dal Nord-ovest, sequestrati 10 kg di hashish e crack: sono due gli arresti fra Torino e Vercelli FOTO

Due arresti e un consistente sequestro di sostanze stupefacenti nell’ambito di due distinti interventi condotti dalla Polizia di Stato. In manette un cittadino italiano di 31 anni e un cittadino senegalese di 23 anni, entrambi accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo piemontese, nell’ambito di mirate attività di polizia giudiziaria finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno eseguito i due arresti in episodi differenti.

Il primo intervento è avvenuto a Vercelli, dove gli operatori hanno controllato un uomo di 31 anni a bordo di un’autovettura. Durante le fasi di identificazione il soggetto ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, circostanza che ha insospettito i poliziotti, inducendoli a procedere con la perquisizione del veicolo. All’interno è stato rinvenuto un grosso contenitore con 10 kg di hashish, suddivisi in panetti e nascosti dietro il sedile lato passeggero.

Il secondo arresto ha riguardato invece un presunto pusher controllato al Parco Sempione di Torino. Alla vista degli operatori, il giovane senegalese ha passato rapidamente a una donna che si trovava con lui un collant arrotolato, per poi allontanarsi. Fermato poco dopo, è stato sottoposto a perquisizione: a suo carico sono stati sequestrati oltre 500 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio, e 40 frammenti di crack contenuti nei collant.

Inoltre, il giovane è risultato inottemperante all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore, motivo per il quale è stato anche denunciato.