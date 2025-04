È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, il ragazzino che, nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. È successo in via Milano, a Chiavazza.

Stando alle ricostruzioni del caso, sembra che il giovane abbia perso il controllo della sua moto e sia rovinato a terra. A prestargli i primi soccorsi i sanitari del 118, giunti sul posto assieme agli agenti della Polizia Locale di Biella.