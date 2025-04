Pallamano, ultima sfida casalinga per Vigliano

Torna in campo domenica 6 aprile, alle 18, presso la Palestra Grosso di Verrone la formazione Under 16 maschile di pallamano di FC Vigliano Polisportiva. Dopo la bella prova che ha fatto preoccupare la capolista Crenna i ragazzi giallorossi disputeranno l’ultimo incontro casalingo del campionato 2024/25 di categoria.

L’avversario sarà San Martino Siccomario, battuto due volte nel primo girone di qualificazione. Queste le parole del tecnico giallorosso Simone Lugli in sede di presentazione gara: ”Domenica 23 marzo abbiamo affrontato Crenna in casa. È stata una partita ben giocata ma abbiamo perso soprattutto per disattenzioni nella prima frazione di gioco. La soddisfazione è stata quella di vedere una squadra globalmente in crescita. Affrontiamo ora i pari età di San Martino Siccomario e dovremo confermare quanto di buono fatto in questo periodo. L’avvicinamento alla gara sta procedendo senza particolari intoppi e il gruppo sta seguendo attentamente i nostri consigli. Siamo pertanto fiduciosi”.

Il gruppo pallamanistico di FC Vigliano, che si allena ogni martedì e giovedì, sta crescendo nei numeri e nelle abilità individuali e di gruppo. Le prove, per chi volesse cimentarsi con la pallamano o avvicinarsi ad essa sono sempre aperte a ragazze, ragazzi, bambine e bambini di ogni età e per informazioni ci si può rivolgere chiamando o contattando il 3476083190 o mandare una mail alla segreteria della sezione all’indirizzo handballvigliano@gmail.com