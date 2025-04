Castelletto Cervo, tre borse di studio per gestire l'ex priorato cluniacense

La giunta Giletti ha pubblicato un bando di selezione per il conferimento di tre borse di studio da 150 euro l’una per la gestione delle attività divulgative e di promozione culturale dell'ex priorato cluniacense dei santi Pietro e Paolo di Castelletto Cervo.

Possono presentare domanda di partecipazione i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Castelletto Cervo o nei Comuni limitrofi di età compresa tra i 17 e i 35 anni che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

•Laurea magistrale

•Laurea triennale

•Regolare iscrizione ad un corso di Laurea anno accademico 2024/2025

•Diploma o iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2024/2025.

Le borse di studio oggetto del presente bando sono conferite a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Castelletto Cervo e consegnata via email all’indirizzo castelletto@ptb.provincia.biella.it oppure presso gli uffici comunali in via XXV aprile. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) Copia del titolo di studio indicante il voto finale; b) Altri titoli utili; c) Curriculum vitae.

Il colloquio con la commissione avrà luogo il giorno venerdì 4 aprile 2025 alle ore 16.30 presso il Municipio di Castelletto Cervo.

Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Castelletto Cervo e pubblicato su sito web www.comune.castellettocervo.bi.it

Per quanto non previsto nel presente bando si fa comunque riferimento alla legislazione vigente in materia di borse di studio.