Rhythmic School , Ginevra Lanza si conferma d’argento

A Chivasso, presso il PalaLancia, con la consueta buona organizzazione della locale Società Ginnastica Concordia, si è disputata nel weekend la seconda prova del campionato regionale FGI Silver LB. Grande partecipazione, con la presenza di più di 350 ginnaste in gara a rappresentare pressochè tutte le associazioni piemontesi e valdostane che si occupano di Ginnastica Ritmica.

Tre le atlete della Rhythmic School a scendere in campo. Come nella prima prova disputata al Pala Candelo, si conferma al secondo posto Ginevra Lanza, con due eccellenti performances a cerchio e clavette, che la portano a conquistare una lucente medaglia d’argento nella categoria allieve 5 (anno 2012) a meno di 3 decimi di punto dal primo posto. Superba anche la prova di Alyssa Adamo che nella categoria junior1 (anno 2011) con due ottime prove a cerchio e palla sfiora il podio classificandosi al quarto posto. Buona anche la gara di Andrea Viola Adamo, in gara nelle Allieve 2 (anno 2015) che esibendosi a corpo libero e palla si classifica al tredicesimo posto fra le 43 partecipanti della sua categoria.

Ad accompagnare le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano i risultati delle loro atlete: “Lanza ha dimostrato un ottimo momento di forma confermando il secondo posto della gara precedente; le sorelle Adamo, con noi solo da circa due mesi, hanno dimostrato grande carattere e ottima voglia di fare. Alyssa si è migliorata notevolmente rispetto alla prima prova arrivando a sfiorare il podio, Andrea Viola ha migliorato anche lei il risultato precedente facendo intravedere ulteriori margini di crescita. Siamo soddisfatte dei risultati ottenuti delle nostre atlete a conferma che il lavoro che stiamo perseguendo con la nostra scuola è valido ed in linea con i nuovi dettami dei codici di punteggio previsti dalla federazione internazionale per il nuovo quadriennio”.

Nel fine settimana si torna al Pala Candelo con la disputa della seconda prova del campionato regionale FGI di serie D a cui risultano iscritte 97 squadre composte da ben 410 ginnaste. Ci sarà nuovamente gran lavoro per lo staff dei volontari della Rhythmic School che prepareranno ed organizzeranno al meglio la manifestazione, mentre saranno ben venti, suddivise in quattro squadre, le RSgirls che scenderanno in pedana a tentare di tenere alto il vessillo della società candelese.