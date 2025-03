CRONACA |

Si tratta di Gennaro Esposito l'uomo che ha perso la vita dopo la caduta dal balcone a Valdilana: aveva 52 anni

Ai Carabinieri il compito di accertare la dinamica dell'incidente.

Valdilana, precipita dal tetto della sua casa: grave un 60enne

Aggiornamento ore 23.20 Non ce l'ha fatta l'uomo di 52 anni, rimasto ferito in un grave incidente domestico. Le sue condizioni sono apparse, fin da subito, troppo gravi. Ai Carabinieri il compito di accertare la dinamica della tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi, 28 marzo, a Trivero, nel comune di Valdilana. Aggiornamento ore 18.30 È stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Novara l'uomo che, nel tardo pomeriggio di oggi, 28 marzo, è rimasto coinvolto in un incidente domestico. Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dai Carabinieri giunti sul posto, il 52enne avrebbe eseguito alcuni lavori, con una scala e attrezzi, sul balcone del secondo piano del palazzo dove abita e sarebbe finito al suolo dopo aver perso l'equilibrio rimanendo incosciente. A lanciare l'allarme il vicino di casa. Sul posto il personale sanitario del 118 per i primi soccorsi. Le sue condizioni sono gravi. Il fatto Grave incidente a Trivero, nel comune di Valdilana. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo di circa 60 anni sarebbe caduto dal tetto della sua abitazione su dove stava lavorando. Nella caduta avrebbe riportato ferite da codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell'ordine e l'elisoccorso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, 28 marzo.

g. c. / c. c.