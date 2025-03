Roasio: i Vigili del Fuoco salvano un gatto caduto in un pozzo

Nella mattinata di oggi, 29 marzo 2025, poco prima delle 11, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta in via Pietro Micca, nel comune di Roasio, per il soccorso di un gatto caduto in un pozzo.

Utilizzando le tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali), i soccorritori sono riusciti a calarsi fino al fondo del pozzo, profondo circa 20 metri, e a recuperare il felino in sicurezza. Una volta riportato in superficie, l'animale è stato riconsegnato al legittimo proprietario, sano e salvo.