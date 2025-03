Biella, una camminata solidale per la ricerca sulle malattie renali (foto di repertorio)

Domani, sabato 29 marzo, l'Associazione Malattie Renali A.MA.RE con la collaborazione tecnica dell'AS Gaglianico 1974, organizza una camminata ludico-motoria solidale. L'evento, che si terrà a Biella lungo un percorso di circa 2,8 km, è aperto a tutti e ha come obiettivo la raccolta di fondi per sostenere cause benefiche legate alla ricerca e alla prevenzione delle malattie renali.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti alle 14, in via Italia, sotto i portici del comune di Biella. L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali, con la presenza del sindaco di Biella, Marzio Olivero, e di altri rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il presidente di AMARE dott. Ivo Dato, la prof.ssa Roberta Fenoglio dell'Università degli Studi di Torino (UNITO), il prof. Piero Stratta, il prof. Federico Vercellone e la dr.ssa Laura Cosmai dell'Università degli Studi di Milano (UNIMI).

Durante l'evento, si terrà anche la premiazione degli studenti vincitori delle borse di studio indette dall'Associazione AMARE e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (CRB), in memoria dei professori Antonio Vercellone e Serafino Garella. La manifestazione vedrà la partecipazione dell'atleta olimpionica biellese Betty Perrone, che darà il suo sostegno all'iniziativa. La camminata partirà alle 15.30 ed è aperta a partecipanti di ogni età. A fine gara, verrà consegnato un pacco regalo a tutti i partecipanti e allestito un ristoro.