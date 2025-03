"MAI COME ORA": Biella celebra gli 80 anni dalla Liberazione.

Nel cuore del Biellese, dove la Liberazione dal nazifascismo avvenne addirittura un giorno prima rispetto a Torino e Milano, il mese di aprile si trasformerà in un vibrante inno alla memoria, all'impegno e alla libertà. Il progetto "MAI COME ORA / 1945–2025. Biella a 80 anni dalla Liberazione" prenderà vita attraverso una serie di appuntamenti culturali, sportivi e artistici, ideati da un’ampia rete di realtà locali tra cui ARCI, ANPI, CGIL, Better Places/Spazio HYDRO, il collettivo Le Parole Fucsia, Coordinamento Biella Antifascista, M come Matteotti, Tessiture Sonore e Pedali di Resistenza.

Le iniziative, tutte a ingresso gratuito, si articoleranno in quattro filoni principali: incontri, laboratori, percorsi e concerti.

Otto appuntamenti tra podcast dal vivo, presentazioni di libri e tavole rotonde. Tra gli ospiti: Davide Conti con “Roma in armi”, Adelmo Cervi con “I miei sette padri”, Andrea Pomini, Ugo Zamburru, Desio De Meo, e altri. Momenti di riflessione collettiva animeranno piazze, biblioteche e luoghi simbolici della città, per riaffermare con forza i valori dell’antifascismo.

I più giovani saranno protagonisti con attività creative pensate per loro. Si va dalla piccola editoria partigiana (a cura di Bosco Edizioni) al fumetto resistente con l’artista Gloria Meluzzi. Un modo per trasmettere la memoria alle nuove generazioni con linguaggi accessibili e coinvolgenti.

In bicicletta lungo i sentieri della Resistenza. Il progetto “Pedali di Resistenza” unisce la passione per il ciclismo con il soundscaping: percorsi tracciati che attraversano luoghi simbolici, accompagnati da podcast curati da Enrico Strobino. Il primo tragitto, con partenza da Villa Schneider e arrivo a Donato Lace, è previsto per il 25 aprile.

Tre grandi serate musicali per la Festa della Liberazione. Il Concertone del 24 aprile seguirà la tradizionale fiaccolata ANPI in Piazza del Monte, con la partecipazione di artisti come Assalti Frontali, Luca Morino, Kiki MC e Il Quaderno Rosso. Il giorno successivo, si esibiranno il Coro delle Mondine di Novi, Le Ossa, Riccardo Ruggeri e Marco Di Castri, oltre a band del territorio. Il 26 aprile, la chiusura in bellezza con "Nella notte ci guidano le stelle", serata firmata Hydro X la Resistenza con Ellie Cottino, Sista Sofy, DJ Falafel e Andrea Pomini.

"Mai Come Ora" è dedicato alla memoria di Luciano Guala e di tutte le partigiane e i partigiani che hanno lottato per la libertà. In un momento storico in cui la verità rischia di essere offuscata dalla mistificazione, questa rassegna intende riaffermare con forza la centralità dei valori della Resistenza.

I contenuti prodotti durante gli eventi saranno diffusi da Better Radio Social Broadcast, per rendere la memoria accessibile anche a distanza.

Perché la Libertà non si festeggia una volta sola, ma si difende ogni giorno. Mai come ora.