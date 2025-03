Biella, al Piazzo un convegno sulla qualità educativa e le architetture di benessere

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale del Biellese, con il Comune di Biella in qualità di capofila, organizza in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia per venerdì 4 e sabato 5 aprile il convegno “Qualità educativa e architetture di benessere”. L’evento formativo di rilievo nazionale è rivolto a tutti gli attori della comunità educante impegnati nella costruzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo tra pedagogia, amministrazione e progettazione tecnica, nella convinzione che solo attraverso una visione condivisa tra ambiti diversi sia possibile garantire ai bambini contesti realmente generativi di benessere, apprendimento e competenze. Il convegno ha ricevuto il riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che ne valorizza il carattere formativo e la coerenza con le finalità istituzionali del sistema educativo e il patrocinio di ANCI a riprova dell’alta qualità dell’evento.

A conferma del valore dell’iniziativa, Biella accoglierà relatori e relatrici provenienti da diverse regioni italiane, tra i più autorevoli nel panorama pedagogico e progettuale. Il convegno nasce dall’esperienza maturata dal Coordinamento Pedagogico nel corso dell’ultimo anno e intende consolidare una visione condivisa di qualità educativa, promuovendo il dialogo tra la dimensione pedagogica, tecnica e istituzionale. Grazie anche al supporto della pedagogista e formatrice Laura Malavasi, il lavoro del CPT ha evidenziato l'urgenza di mettere in relazione chi progetta, amministra e vive quotidianamente i servizi educativi, per costruire insieme ambienti capaci di promuovere benessere, apprendimento e sviluppo delle competenze nei bambini.

La giornata di venerdì 4 aprile, ospitata presso Palazzo Ferrero, sarà articolata in due sessioni: mattina: focus sugli aspetti architettonici e progettuali, rivolto a tecnici, progettisti, funzionari comunali e professionisti coinvolti nella realizzazione di spazi educativi; pomeriggio: riflessioni sul tema della governance dei servizi educativi 0-6, con il coinvolgimento di amministratori, dirigenti e responsabili dei servizi.

Sabato 5 aprile, presso Palazzo Gromo Losa, sarà dedicato alla dimensione pedagogica: Nei lavori della mattinata si susseguiranno relazioni teoriche su temi centrali per la qualità dell’educazione quali: il ruolo dell’adulto nella progettazione educativa, l’estetica degli ambienti, i materiali, l’outdoor education e il concetto di “architetture educative” come strumenti di benessere. Il pomeriggio sarà invece dedicato ai “Cantieri del benessere educativo”, laboratori esperienziali condotti da professionisti, che offriranno ai partecipanti occasioni concrete di esplorazione su temi come arte, linguaggi espressivi, paesaggio sonoro, cura degli spazi e creatività. Il convegno rappresenta il naturale proseguimento del lavoro iniziato con successo lo scorso anno, quando la prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 250 tra educatrici, insegnanti e operatori del settore, segnando un’importante tappa nel percorso di consolidamento del Coordinamento Pedagogico Territoriale del Biellese, oggi sempre più riconosciuto come spazio di dialogo, formazione e innovazione educativa.

Questa nuova edizione si pone l’obiettivo di coinvolgere non solo il personale educativo e scolastico, ma anche amministratori, dirigenti comunali, tecnici e progettisti, nella convinzione che l’educazione sia una responsabilità collettiva che richiede visione integrata, competenze diversificate e azione coordinata. La partecipazione al convegno, la cui fruizione è possibile sia in presenza che in streaming, è gratuita e sarà rilasciato attestato di partecipazione.