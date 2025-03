Tennistavolo, Splendor brilla con Zoppello e Bidese all'Open di Biella

Ottimo risultato per i giovani dello Splendor Autogarbaccio/MB Line all'Open Over 4700, disputato domenica a Biella.

Una cinquantina i partecipanti e ottimo terzo posto per il giovane atleta Splendor Tommaso Zoppello che centra il podio classificandosi in terza posizione dietro alla vincitrice Giulia Ramazzotti del Tennis Tavolo Novara , che Zoppello era riuscito a battere nei gironi di qualificazione, e a Poletti dell'Ossola 2000 che lo ha sconfitto in semifinale. Sempre al terzo posto si è classificato il rappresentante del TT Oleggio Argiolas.

Buona anche la prova dell altro giovane dello Splendor in gara Francesco Bidese, ottimo quinto.