Pietro Micca, altro weekend di soddisfazioni per la ginnastica artistica

Non si fermano mai gli impegni agonistici della sezione di ginnastica artistica di APD Pietro Micca che domenica 16 marzo ha visto in gara a Vercelli le bimbe che hanno partecipato alla prima prova del Campionato Individuale Silver LB ed LC senza la parallela asimmetrica. Nel livello LB3 avanzato categoria allieve 3, conclude al sesto posto Ludovica Bellino, mentre sono rispettivamente dodicesima e tredicesima Francesca Enrico e Matilda Zotti.

Tra le allieve 4 è diciassettesima Giorgia Jovani, mentre chiude al settimo posto Lucia Pace nella categoria successiva. In LC3 base spicca il risultato di Giulia Iannibelli che in categoria allieve 4 si mette al collo la medaglia d’argento; con lei in gara anche Nicole Marinoni che termina ottava e Alessandra Anselmino Acotto che porta a casa l’ottavo posto nella categoria allieve 5. Questo weekend a Torino, invece Pietro Micca è stata protagonista nella seconda prova del Campionato Individuale Silver LD. Ottimi risultati arrivano dall’LD base dove Matilde Carnini sale sul podio in categoria allieve 3 mettendosi al collo il bronzo.

Altra medaglia dalla categoria successiva con Valentina Caldera che conferma l’argento della prima prova seguita dalla compagna Mia Duranti che sfiora il podio terminando quarta; ottava Giada Garrone penalizzata da una trave con caduta che ha condizionato una gara di ottimo livello sugli altri tre attrezzi. Patisce un po’ di tensione Maria Giovanna Versaldo che in categoria senior 1 termina tredicesima, mentre conduce una gara solida Benedetta Vella, junior 2, che porta a casa la soddisfazione del secondo posto. In LD avanzato rientro col botto per Emma Lunghi: ferma dalle competizioni da un anno, si esprime con la sua innata eleganza e conquista la vittoria in categoria allieve 5.