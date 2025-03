Ginnastica, medaglie e grandi prove per la Pietro Micca

Doppio impegno per la APD Pietro Micca sezione di ritmica nel weekend del 16 marzo che si è vista divisa tra il campo gara di Alba con la Ginnastica Estetica e quello di Settimo Torinese, con la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver LE. Noemi Pasquadibisceglie, allieva 4, presenta clavette e cerchio chiudendo al settimo posto, dimostrandosi ginnasta in crescita capace di brillare in questo livello. Anche Vittoria Fenzi nella categoria senior 1 porta in pedana clavette e cerchio terminando ottava e mettendo in luce tante possibilità di crescita.

Angelica Garizio, senior 3, propone palla e cerchio in due esercizi completamente nuovi, terminando con un buon quinto posto. Contemporaneamente ad Alba si è svolta la seconda prova del Campionato Italiano di Ginnastica Estetica di gruppo dove Pietro Micca ha schierato sia la squadra junior che la squadra senior. Il team delle più piccole, formato da Clelia Carpano, Sophie Bullio, Giulia Fontanelli, Amalia Penna e Sara Bottacin ha partecipato al livello Start Up Long Program come prima competizione dell’anno; ottiene un punteggio di 15.90 che vale una splendida medaglia d’oro e la conferma di essere sulla strada giusta.

La squadra senior, composta da Carolina Rosso, Elisa Tosetto, Angelica Monguzzi, Chiara e Asia Sansone, Sofia Saviolo, è un gruppo collaudato ed esperto capace di mostrarsi sempre all’altezza. Partecipano al livello Internazionale Long Program conquistando il bronzo con un punteggio di 20.75.