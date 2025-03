A Viverone arriva la ruota panoramica per la prima volta

A partire da aprile, il lungo lago di Viverone ospiterà per la prima volta una ruota panoramica.

Ne dà notizia l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Un’iniziativa pensata per valorizzare il nostro territorio e offrire ai visitatori una nuova opportunità di fruizione del paesaggio. La ruota panoramica, installata al fondo della discesa di viale Lido, arricchirà l’esperienza turistica, contribuendo anche al sostegno dell’economia locale e alla crescita della nostra comunità, offrendo a residenti e turisti una vista spettacolare del lago e delle bellezze naturali che ci circondano. Si specifica che l’installazione della ruota panoramica non comporterà alcun costo per il Comune, rendendo questa iniziativa un’opportunità concreta per tutti”.