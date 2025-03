Ronco, fiamme in una canna fumaria foto mauro benedetti per newsbiella.it

Intervento dei Vigili del Fuoco in via IV Novembre in questo momento, oggi venerdì 21 marzo, a Ronco per un incendio sviluppatosi in una canna fumaria.

L’allarme è stato dato dai proprietari dell’abitazione intorno alle 19,30, che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con due mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.