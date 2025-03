Torna a Valdilana Gusto al Centro, in programma dalle 10.30 alle 17.30 di domenica 23 marzo, al Centro Zegna. Sarà un'intera giornata dedicata ai sapori, alla cultura e alla natura. Presenti stand enogastronomici, mostre, laboratori, esibizioni musicali e molto altro ancora. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà in forma ridotta.