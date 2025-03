Mongrando, torna operativo l'ufficio postale dopo gli interventi Polis

L’ufficio postale di Mongrando ha riaperto al pubblico, in una veste rinnovata. Sono terminati nella sede in via Marconi 5, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la rimozione della blindatura, il rinnovo dell’impianto di illuminazione, della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche, una postazione ribassata per andare incontro alle esigenze della clientela e una nuova sala consulenza.