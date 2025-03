Sagliano Micca, ecco il Bonus Nascita a sostegno delle famiglie

A Sagliano Micca arriva il Bonus Nascita. Si tratta di un contributo economico pensato per accogliere i nuovi arrivati e sostenere le famiglie del territorio.

Lo annuncia l'amministrazione comunale sui propri canali social: “A partire dal 2024, per ogni bambino nato, sarà erogato un bonus di 100 euro, un piccolo ma significativo gesto per esprimere la nostra vicinanza alle famiglie in uno dei momenti più straordinari della vita. L’accesso al bonus è semplice e diretto: chi è interessato potrà rivolgersi agli uffici comunali, dove il personale sarà a disposizione per fornire informazioni dettagliate e accompagnare i genitori nella presentazione della domanda”.