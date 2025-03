La peste in Valle Cervo, se ne parla a Tavigliano

Il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo la Bürsch segnala conferenza che si terrà il 21 marzo, alle 20.45, all' interno della suggestiva Sala Operaia di Tavigliano, in piazza G. Gallo. L' evento fa parte del ciclo di conferenze "Il Bosco sacro, cultura che cura" ed è patrocinato dal Comune.

La peste in Valle Cervo. Un tema forte, emblematico e, viste le non troppo lontane esperienze pandemiche, tutt’altro che remoto. Quella celeberrima, descritta da Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi”, che sconvolse l’Italia nel 1630, lasciò segni anche nella nostra vallata e gli archivi ne tramandano il passaggio. Ma non solo quell’epidemia passò da queste parti. Prima e dopo, altre pestilenze colpirono questi luoghi o li minacciarono diffondendo profondi timori e comportamenti che ancora oggi si “leggono” nella storia e nell’arte delle comunità coinvolte, dalla devozione alla superstizione, dall’iconografia all’architettura.

La peste, le pesti, offrono la possibilità di un viaggio suggestivo nello spazio e nel tempo, ma anche e soprattutto nella natura degli uomini, che tanto cambia quanto rimane sempre uguale attraverso le epoche. Uno sguardo su alcune pandemie del passato con aneddoti sui risvolti sociali per lo piu' sconosciuti che hanno determinato completerà la narrazione, il tutto accompagnato dagli intermezzi musicali del trio Hexachordum.