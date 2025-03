Biella: Polizia Penitenziaria sventa nuovo tentativo di introduzione di smartphone in carcere

Il Segretario Nazionale del SiNAPPe, Raffaele Tuttolomondo, denuncia l'ennesimo ritrovamento di uno smartphone all'interno del carcere di Biella. Questa mattina, durante l'ordinaria operazione di accompagnamento della ditta addetta al ritiro della spazzatura nell'area esterna, il personale della Polizia Penitenziaria ha rinvenuto un pacco sospetto nei pressi della zona di accumulo rifiuti. Al suo interno era nascosto uno smartphone.

Il SiNAPPe esprime il proprio apprezzamento per la prontezza e la professionalità dimostrate dagli agenti in servizio presso la Casa Circondariale di Biella. L'episodio sottolinea ancora una volta la necessità di dotare gli istituti penitenziari di strumenti adeguati per inibire l'uso di telefoni cellulari, evitando così comunicazioni non autorizzate con l'esterno e garantendo la sicurezza interna ed esterna.

Il Segretario Regionale Matteo Ricucci e il Segretario Nazionale Raffaele Tuttolomondo si congratulano con il personale di Polizia Penitenziaria per l'efficace intervento di prevenzione, che ha impedito l'introduzione del dispositivo e la sua distribuzione ai detenuti. Con grande senso del dovere e dedizione, gli agenti hanno dimostrato ancora una volta la loro importanza nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura.

In virtù di questa operazione, il Segretario Nazionale Raffaele Tuttolomondo, in accordo con il Segretario Generale del SiNAPPe, Dott. Roberto Santini, auspica che l'Amministrazione locale e regionale riconoscano adeguatamente il valore dell'azione svolta, premiando gli agenti coinvolti per l'eccellente servizio reso alla comunità biellese. Il loro impegno conferisce lustro al Corpo di Polizia Penitenziaria e rafforza il senso di sicurezza all'interno degli istituti di detenzione