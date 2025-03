Era il 21 febbraio quando abbiamo pubblicato un articolo dove facevamo presente che un’auto gravemente danneggiata si trovava parcheggiata presso il parcheggio della Bennet di Vigliano, in attesa di rimozione.

E a distanza di qualche settimana, l'auto è ancora lì. Un brutto spettacolo per chi la vede, ma soprattutto pericolosa anche per chi le si avvicina, visto che come era immaginabile è sempre più in cattivo stato, sottoposta alle intemperie e alla mercé di chi passa.