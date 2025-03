1995 - 2025, la Provincia di Biella festeggia il 30° anniversario

Maggio 1995, la Provincia di Biella diventa operativa a seguito delle elezioni amministrative, dopo essere stata istituita con Decreto Legislativo n. 248 del 06/03/1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 77 del 01/04/1992). Maggio 2025, la Provincia di Biella festeggia il suo 30° anniversario e per onorare questo traguardo significativo, l’Ufficio Comunicazione dell’Ente ha pensato e realizzato una versione celebrativa del Logo Istituzionale, che sarà utilizzata durante tutto il 2025.

Pensato appositamente per questo momento unico, il logo del Trentennale assume un duplice significato: da una parte vuole rafforzare l’identità dell’Ente tra i cittadini del Biellese e dall’altra evocare e riassumere tutti i valori condivisi e i traguardi raggiunti dal 1995 ad oggi. Nel corso dell’anno 2025 saranno diverse le occasioni per rendere omaggio alla Provincia che raggiunge un importante traguardo: tra queste spicca l’evento celebrativo principale previsto per il mese di maggio presso il Palazzo di via Quintino Sella, sede istituzionale fin dal 1995, insieme a diverse iniziative correlate, che offriranno un'importante occasione di incontro, riflessione e promozione per la comunità locale. Uno degli obiettivi principali delle celebrazioni per il trentennale della Provincia di Biella sarà di sensibilizzare i cittadini riguardo all'importanza e al ruolo dell’Ente nel quotidiano.

La cittadinanza non sempre è a conoscenza delle funzioni che la Provincia svolge, delle attività che gestisce e dei servizi che offre. Sarà quindi l’occasione, questo anniversario, per evidenziare che l’ente è una presenza tangibile sul territorio, presente nella vita della comunità biellese. Gli eventi “collaterali” coinvolgeranno diverse generazioni, con la partecipazione degli Istituti Scolastici, in uno scambio di idee e di valori tra i più giovani e gli adulti.

"Da undici anni la mia vita è profondamente legata alla Provincia di Biella – dichiara il presidente Emanuele Ramella Pralungo - Nel 2014, ho preso la decisione di candidarmi alla guida di questo Ente, nonostante l'assenza di un’indennità e la situazione di dissesto finanziario in cui versava, convinto che fosse fondamentale ripristinare i servizi per i cittadini. Durante il mio mandato, sia come presidente che come vice, siamo riusciti, nonostante le sfide e le difficoltà, a restituire prestigio, rilevanza e operatività a un Ente che svolge funzioni essenziali per il territorio e i cittadini, e quotidianamente continuo ad impegnarmi per amministrarlo nel migliore dei modi. Quest’anno, la Provincia di Biella raggiunge un traguardo significativo, festeggiando il suo 30° anniversario. Per noi, questo rappresenta un momento cruciale: in qualità di convinto sostenitore della Provincia, ritengo che meriti di essere celebrata. Questi festeggiamenti non solo onoreranno il passato, ma saranno anche un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza e sul ruolo fondamentale del nostro Ente nella vita di tutti i giorni".