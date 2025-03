Tennistavolo, Splendor ai campionati regionali: ottimi gli esiti degli incontri.

C2 – L’Unipol Sai di Bocchio espugna il campo della Regaldi Novara al termine di un incontro al cardiopalma, risolto solo al quinto set dell’ultimo match. Protagonista Gabriele Pronesti, autore di due vittorie, compresa quella decisiva ribaltata in extremis. Bene anche Matteo Bianchetto (due successi) e una vittoria di Erick Marangone, per il 5-4 finale dei ragazzi capitanati da Bianchetto.

D1 – Cade in casa MB Line nonostante una buona prova contro il Novara HCM. Brilla la prestazione di Riccardo Pegoraro, che centra due punti. Sfortunati invece Paoli Furno e Roberto Fazzari, che non riescono a muovere il risultato: finisce 4-2 per gli ospiti.

D2 – Doppia affermazione per le squadre Splendor. Gentile Impianti batte il Novara HCM 4-2, trascinata dai successi di Roberto Marinone e Roberto Milani. Stesso risultato per l’Immobiliare Bugella, vittoriosa sul Coumba Freide grazie a due punti di Riccardo Motta e a uno ciascuno di Tommaso Zoppello e Francesco Bidese. Resta a secco il dolorante Gabriele Negrone.

D3 – Pareggio 3-3 per la formazione di Davide Siviero contro il Coumba Freide. Spiccano le due vittorie di Lorenzo Caschili e quella di Andrea Saitta; a digiuno invece Leonardo Alvarado.