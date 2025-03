Sabato 22 marzo: una mattina di giochi dedicata ai bambini e alla cura dei denti.

Una mattina ricca di giochi divertenti ma didattici con la Dottoressa Alba Alcazar Formigo, odontoiatra pediatrica di Studio Loro.

“Imparare a prendersi cura dei denti sin da piccoli è fondamentale” afferma Lorenzo Loro, titolare di Studio Loro, “vogliamo avvicinare i più piccoli alla cura dei denti in modo divertente e giocoso in modo che sappiano sempre come comportarsi per tutelare i propri dentini da carie e altre problematiche! Un sorriso curato da bambini promette una salute orale ottimale in età adulta!”.

Quando? 22 MARZO dalle 9:00 alle 12:30

A chi è rivolta? Bambini dai 6 ai 10 anni

I posti sono LIMITATI – L’ISCRIZIONE è OBBLIGATORIA!

Per poter partecipare basta chiamare lo 015 849 6040 oppure scrivere un messaggio su WhatsApp allo +39 015 849 6040.

I genitori non potranno rimanere in Studio durante le attività, ma i bambini saranno seguiti dalla Dottoressa Alba Alcazar Formigo, dal Dottor Lorenzo Loro e da alcune assistenti e segretarie dello Studio.

Ecco un rapido riassunto del programma della giornata:

ORE 9:00 Accoglienza

Accoglienza ORE 9:30 Esplorazione dello Studio

Esplorazione dello Studio ORE 9:45 Inizio giochi

Inizio giochi ORE 10.45 Pausa rifornimento

Pausa rifornimento ORE 11:15 Lavaggio dei denti

Lavaggio dei denti ORE 11:30 Caccia al tesoro

Caccia al tesoro ORE 12:00 Cerimonia di diploma

Cerimonia di diploma ORE 12:30 Fine delle attività

Studio Loro aspetta il tuo bambino o la tua bambina, il 22 marzo alle 9:00!

Per saperne di più, consulta la pagina dedicata all’evento: https://studioloro.com/giornata-didattica-dei-bambini/