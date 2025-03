Sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 i due conducenti che, nella mattinata di oggi, 10 marzo, sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale. È successo poco dopo le 8, in via Repubblica, a Mottalciata.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale, anche i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dallo schianto. Entrambi i veicoli hanno riportato notevoli danni.