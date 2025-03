Per l'evento "Vita da Social", come cambia la viabilità a Biella

In occasione della XII Edizione Progetto “Vita da Social” che si terrà il giorno 13 marzo, a Biella è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati in via S. Eusebio ( tra ingresso Questura e via Delleani) dalle ore 12,00 del 12.03.2025 alle ore 8,30 del 13.03.2025; in via Seminari ( due stalli di sosta nei pressi del civico 5) e due stalli di sosta a pagamento nei pressi del civico 9 del 13.03.2025 dalle 7,00-8,00 e dalle 14,00 alle 15,00.