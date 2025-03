Biella, Folle Notte da record: oltre 4000 i partecipanti FOTO e VIDEO

Dopo il rinvio a causa del maltempo, l’attesa è stata ampiamente ripagata: la Folle Notte del Piazzo, andata in scena ieri sera, sabato 9 marzo, ha registrato un successo straordinario con oltre 4mila partecipanti che hanno riempito Piazza Cisterna. Una giornata di festa, musica e colori che ha riportato in auge un evento storico del carnevale biellese.

Il pomeriggio è stato interamente dedicato ai più piccoli, grazie all’organizzazione della Pro Loco e dell’Associazione Noi del Piazzo. Bambini e famiglie hanno potuto immergersi nell’atmosfera carnevalesca tra giochi, animazione e una merenda golosa.

Poi la serata si è trasformata in un vero momento diDopo il successo del Capodanno al Forum, la Folle Notte ha ridato vita al Piazzo, in un luogo che per generazioni di tanti biellesi questo evento è stato sinonimo di

L’evento è iniziato già all’ora dell’aperitivo, con tantissime persone che hanno affollato le vie del borgo, per poi assistere al concerto della cover band "I sempre noi", che ha fatto cantare tutti con le hit degli 883 e di Max Pezzali. Un viaggio tra le canzoni più amate, che ha scaldato il pubblico in attesa del DJ Set di Niccolò Poratelli dalle 23 insieme ai DJ dei locali Galileo e Walhalla. La musica ha fatto da cornice alla piazza fino alle 2:00, in un’atmosfera elettrizzante resa ancora più speciale dal meteo favorevole. La scelta di posticipare l’evento di una settimana si è rivelata vincente, regalando una serata perfetta.

L’Assessore agli Eventi e Manifestazioni del Comune di Biella, Edoardo Maiolatesi, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “Sono molto contento di aver riportato un evento storico come la Folle Notte alla Città, perché questo evento ha dimostrato la bontà della proposta impostata in maniera trasversale, coinvolgendo tutte le fasce di età dai più piccoli ai ragazzi fino alle famiglie. Una scommessa vinta che ha visto protagonista il territorio e dato l’opportunità di far divertire tanti giovani senza doversi allontanare da Biella. Vogliamo proseguire su questa linea facendo sempre più iniziative che generano una vetrina ed un indotto importante anche per le attività locali, e come in questo caso, tenere il Piazzo vivo anche nel periodo più freddo.”

Uno degli aspetti fondamentali per la riuscita della manifestazione è stato il potenziamento dei trasporti da e verso la parte alta della città, con la funicolare a orari prolungati e una navetta come alternativa comoda per tutti. A tal proposito, Maiolatesi, in qualità di Assessore ai Trasporti, ha sottolineato: “Ho richiesto espressamente che fosse garantito un servizio di trasporto attivo per tutta la durata della manifestazione. Con la funicolare fino alle 22 e successivamente con il servizio bus-navetta fino al termine dell’evento siamo riusciti a dare un servizio che ci ha permesso di avere un’alternativa e congestionare meno il traffico in prossimità dei varchi di accesso al borgo storico.”

La collaborazione e la sinergia tra Amministrazione comunale, organizzatori e Forze dell’Ordine hanno garantito un evento sicuro e ben organizzato, grazie a un'efficace gestione e a un'attenta coordinazione.

La Folle Notte ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento amatissimo e un’occasione per vivere il Piazzo anche nei mesi più freddi. E con numeri così, il successo non può che essere un incentivo a fare sempre di più.

Maiolatesi ha voluto infine esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata: “Ci tengo a ringraziare tutti i partecipanti, le Forze dell'Ordine, l'Ordine di Malta, tutte le Istituzioni coinvolte per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento speciale va a Edward Romano e all’Associazione "Reloaders" che hanno curato ogni dettaglio per garantire un ambiente sicuro e accogliente, alla "Pro Loco", all’Associazione "Noi del Piazzo", alle maschere del Carnevale Catlina e Gipin, ai locali Galileo e Walhalla, oltre a quelli del Piazzo e a tutta la Città di Biella per la risposta in occasione di questo grande evento con numeri davvero record.”