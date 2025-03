Una lite sfocia in aggressione: due interventi fra Cossato e Cavaglià.

Nella giornata di venerdì 7 marzo i Carabinieri sono intervenuti per sedare due liti piuttosto accese, riportando l’ordine a Cossato e Cavaglià.

A Cossato, alle ore 21.00, i militari di Valle Mosso e Masserano sono intervenuti in un appartamento al secondo piano, per fermare un uomo particolarmente aggressivo che, sistematicamente, disturba il vicinato. Vista la situazione è stato richiesto l’intervento del 118 ed è stato scortato al pronto soccorso. A seguito delle dimissioni l’uomo è stato deferito per disturbo e molestie.

A Cavaglià, invece, i Carabinieri sono stati chiamati per una lite tra una coppia, lui ‘75 e lei ‘97. I due, noti per i loro frequenti scontri dovuti a “incompatibilità caratteriale”, hanno avuto un acceso diverbio sfociato in aggressione. All'arrivo delle forze dell'ordine, la situazione è stata placata e, al termine dell'intervento, entrambi sono tornati alle rispettive abitazioni.