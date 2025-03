Nel pomeriggio di venerdì 7 marzo, intorno alle 15.40, è stato segnalato un rogo di sterpaglie in via per la Sella, nei pressi del cimitero di Tavigliano. A seguito dell’intervento dei Carabinieri è stato possibile confermare la presenza di un uomo del ’38 che, non autorizzato, si apprestava a bruciare erbe e sterpaglie.

Il soggetto è stato immediatamente invitato a spegnere l’abbruciamento e sanzionato per il gesto incauto.