A Bielmonte "La Sbiellata" 2025 oggi è donna! FOTO

Nella giornata di oggi sabato 8 marzo Bielmonte festeggia le donne. Il raduno Telemark "La sbiellata", sarà infatti dedicato alla festa dell'8 marzo e non a caso si chiamerà "La Sbiellata 2025 è donna".

"Abbiamo deciso di dedicare questo evento alle donne - spiega Marco Castello - . E' aperto a tutti, telemarker, non telemarker, sciatori, donne e via dicendo. Dopo una prima colazione in allegria tutti insieme si farà festa allo Chalet Massaro. Abbiamo anche un corner dove regaleremo a tutte le donne la mimosa e un gadget particolare della giornata. E alla sera ancora sci e festa".

Per questa giornata la stazione mette a disposizione di tutte le donne che acquistano il giornaliero uno ski pass scontato del 50% da sfruttare nel mese di marzo.

"Oggi è una giornata particolare - spiega Luciano - e non a caso distribuiremo a tutte le donne, indipendentemente se facciano telemark o meno, una mimosa e un piccolo gadget per tutti. È una giornata che ci servirà poi per far conoscere un po' il telemark alle persone che ci vedono sciare, che è una sciata un po' strana, che non si vede sempre sulle piste. E' l'inizio di come ci si muoveva sugli sci, prima scivolando e piegando un po' le ginocchia, è una cosa simpatica e affascinante da vedere, è un po' come una danza sullo sci".