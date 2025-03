A Cossato tra le bancarelle ...al Ponte FOTO

In occasione della festa della Donna nella giornata di oggi sabato 8 marzo sono ripartiti i mercatini degli hobbisti al ponte, a Cossato, in via Martiri, organizzato dai commercianti della via.

La bella giornata ha accompagnato le persone interessate a fare un acquisto o anche solo a farsi un giro tra le bancarelle in una bella giornata piacevole per curiosare tra tanti oggetti curiosi e realizzati a mano con passione.

E in ogni bancarella non è mancato un rametto di mimosa per celebrare questa giornata internazionale.