Podi e buone prove per la Ginnastica Sprint Cavaglià

Anche quest' anno la Ginnastica Sprint Cavaglià ha mantenuto i colori della società sul gradino più alto del podio. Nella prima prova gara regionale, a Torino, su circa 60 ginnaste della seconda categoria allieve, Letizia Nicosia ha vinto il titolo di campionessa regionale qualificandosi alla gara nazionale.

Il tecnico Hortensia Dalimon commenta che anche le partecipanti alla loro prima esperienza di gara hanno svolto un buon lavoro, con impegno e una buona prestazione: nella 1° categoria ragazze Aurora Gianelli, nella 1° categoria baby e bambine Noemi Frezzato, Agata Comollo e Channel Osorio. Nella seconda categoria ragazze Rebecca Barbirato è giunta all'11° posto a pari merito; nella seconda categoria allieve Enya Mantica è decima.

In prima categoria allieve 1° posto per Camilla Pozzo e 2° posto per Gaia Peron. Infine Selva Frida (terza categoria ragazze) all'11° posto, Nicole Selva (seconda categoria bambine) all'8° posto e Angelica Rondoletto al 4° posto.