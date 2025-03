Sinistro per un'auto sul Ponte della Tangenziale, traffico rallentato per Biella (foto e video di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Auto in coda e traffico rallentato sul Ponte della Tangenziale, in direzione di Biella, per la presenza di un mezzo rimasto coinvolto in un sinistro. I disagi si sono registrati nella mattinata di oggi, 5 marzo. Sul posto il personale dell'ANAS.