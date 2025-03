Carnevale di Donato, "Carvèr 'd Duná": tra tradizione e festa

Donato si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: il CARVÈR 'D DUNÁ che animerà il paese dal 7 al 10 marzo e il 15 marzo 2025.

Una manifestazione ricca di appuntamenti che coniuga tradizione, divertimento e momenti di convivialità per tutte le età. L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 7 marzo con una serata musicale all’insegna dell’energia e divertimento. Sabato 8 marzo, il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con il Carnevale Dei Bambini, mentre in serata si terrà la tradizionale fiaccolata storica di apertura e a seguire ci sarà la serata danzante!

Domenica 9 marzo dalle ore 11,30 si terrà la tradizionale distribuzione di polenta concia e fagioli, non mancherà la birra! Dalle 14,00 ci sarà la sfilata dello Storico Carnevale di Donato che attraverserà il paese, accompagnata da gruppi musicali, gruppi mascherati e carri allegorici.

Lunedi 10 marzo sarà dedicato alle tradizioni con i rito della raccolta delle uova, seguita dal pranzo Disnè dal Lunes. A mezzanotte ci sarà la bruciatura della Scarlo, un antico rito che simboleggia la chiusura del carnevale e l’arrivo della Quaresima. Per concludere, sabato 15 marzo si terrà la cena di chiusura.

Non ci resta che indossare maschere e costumi colorati, immersi nella tradizione del Carnevale di Donato, pronti a vivere l'energia e la magia di questa festa senza tempo!

Sotto trovate il programma completo e per maggiori dettagli vi chiediamo di seguire le pagine social della Pro Loco di Donato

Pro Loco Donato - https://www.facebook.com/proloco.donato/?locale=it_IT

https://www.instagram.com/proloco_di_donato/