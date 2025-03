Salussola Volley, grinta e determinazione ma non basta: passa S. A. Koala

Martedì 25 febbraio il Salussola Volley ha affrontato in trasferta il S.A.Koala Pallavolo in un match combattuto che si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 3-1. Nonostante la sconfitta, i gialloblù hanno messo in campo grinta e determinazione, sfiorando la possibilità di strappare punti preziosi agli avversari diretti in classifica.

I primi due set sono stati un vero spettacolo di agonismo e intensità, giocati punto su punto fino agli ultimi scambi. Il Salussola Volley ha dimostrato grande compattezza e spirito di squadra, lottando su ogni pallone e mettendo in difficoltà gli avversari. Tuttavia, il S.A.Koala è riuscito a imporsi nei momenti decisivi, conquistando il successo finale.

Nonostante il risultato, il Salussola Volley non si arrende: la voglia di riscatto è forte e la squadra è già concentrata sulla prossima sfida del 9 marzo. L’obiettivo è chiaro: combattere su ogni punto e dare il massimo per tornare alla vittoria.