Serie C, ko per Dynamic In Sport con Sestri

Appuntamento con la prima vittoria stagionale ancora rimandato in serie C per il team Dynamic In Sport, ko 6-13 contro Sestri Levante. Senza storia il match giocato sabato sera, 22 febbraio, nell’acqua di casa della piscina Rivetti a Biella.

Tabellino

Dynamic In Sport-Sestri Levante 6-13 (1-3, 2-5, 2-9). Biella. Ferrero, Borsotti, Raise S. 2, Raimondi, Barsanti 1, Ciaravino, Molinatti 1, Raise R., Nicolo, Cialdella, Perotto, Brunago 1, Todaro, Fabbro. Allenatore: Mirko Remorini.

La classifica

Milano 16, Busto 15, Arese 15, Varese 12, Andrea Doria 10, La Spezia 10, Buccinasco 6, Sestri 4, Boccconi Milano 0, Dynamic In Sport 0.