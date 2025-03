Olivero: "La Protezione Civile comunale di Biella non chiude", Franceschini: "La sede è operativa"

Il sindaco di Biella Marzio Olivero è fermo e deciso: "La Protezione Civile comunale di Biella non chiude". Queste le sue parole a fronte di alcuni articoli usciti nei giorni scorsi e chiarisce la situazione.

"Semplicemente una persona che era nel settore è stata trasferita in un altro e per non lasciarne una sola, il responsabile Marco Pichetto in sede, è stato temporaneamente trasferito presso Palazzo Pella, ma meramente per questioni di sicurezza".

L'attività della Protezione Civile prosegue con regolarità. "C'è un calendario di incontri e riunioni già programmate nelle prossime settimane come è normale che sia. Direi che quello che è successo in questi giorni è stata purtroppo una mera strumentalizzazione a 60 giorni dall'Adunata. Ma bisognerebbe essere pazzi, sarebbe una follia pensare di chiudere la Protezione Civile in questo momento. Quindi assicuro tutti che non è cambiato nulla, i volontari ci sono e si trovano regolarmente come è sempre stato in sede quando è necessario. Basta strumentalizzazioni".

A entrare più nel dettaglio della questione è l’assessore ai Lavori Pubblici, con delega alla Protezione Civile, Cristiano Franceschini: "Il camion con cestello elevatore e quello utilizzato per il trasporto di materiale sono stati trasferiti all'Ufficio Tecnico Comunale per ottimizzare l'uso delle risorse e garantire una maggiore efficienza nelle operazioni. La sede della Protezione Civile è operativa , il personale è presente e svolge regolarmente le proprie attività. La geometra coordinatrice assegnata all’Ufficio della Protezione Civile Comunale è stata trasferita, su espressa richiesta, ad altro incarico. Il nuovo ruolo di coordinamento verrà affidato appena possibile, procedendo con una nuova assunzione. Verrà inoltre assegnato a un Ufficiale della Polizia Locale il ruolo di sostituto del Dirigente in caso di assenza di quest’ultimo. L'affermazione secondo cui rimane un solo operatore, suggerendo un'inattività del Gruppo Comunale di Protezione Civile, non è corretta, poiché il personale è adeguato per garantire il funzionamento delle attività". Per quanto riguarda i volontari: "La mancanza di volontari non è così drammatica come viene indicato. Nonostante la diminuzione rispetto al periodo dell'emergenza Covid, il numero attuale di volontari è sufficiente per svolgere le attività necessarie e non corrisponde al vero il fatto che non sarebbe stata prorogata la convenzione con i 25 comuni che facevano riferimento alla Protezione Civile del capoluogo, scaduta a fine 2024. La convenzione è in fase di rinnovo e le attività di coordinamento sono in corso come previsto".