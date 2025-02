Servizio idrico, Egato2 sceglie la gestione pubblica: nasce BCV Acque Spa

Il commissario di Egato2, Andrea Fluttero, nel pomeriggio di oggi venerdì 28 febbraio a Vercelli, ha ufficializzato l’affidamento della gestione del servizio idrico in house, ovvero a una società interamente pubblica: BCV Acque Spa. La nuova realtà riunisce i gestori locali Cordar Valsesia, Cordar Biella, Am+ e Sii, garantendo un modello operativo basato sulla collaborazione tra enti.

Soddisfatto il sindaco di Biella Marzio Olivero che qualche settimana fa ave anche ribadito con forza attraverso un comunicato come Biella sostenesse la scelta del gestore pubblico. "E' stato un percorso lungo e complesso ma è stato un successo alla fine, per il territorio. Ora nei prossimi due anni si perfezionerà l'affidamento per soddisfare tutti i requisiti indicati dal commissario, e per i prossimi 30 anni la gestione sarà in capo a BCV Acque Spa".

Cordar Biella è pronta a mettersi al lavoro: "Siamo soddisfatti - commentano il presidente Gabriele Martinazzo e il suo Cda- . Ci sarà tanto lavoro da svolgere, ma siamo pronti. Abbiamo affrontato il primo step, adesso ci sarà la salita ma l'affronteremo con determinazione".

Se gli obiettivi del piano non verranno raggiunti nei tempi previsti, si procederà con l’affidamento tramite gara di mercato. Il futuro della gestione idrica territoriale è ora nelle mani delle istituzioni, con l’obiettivo di migliorare il servizio per cittadini e imprese.