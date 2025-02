Sistema idrico, Olivero: “Il Biellese è per l’acqua pubblica”.

«A ormai pochi giorni dal provvedimento del Commissario Dott. Fluttero, sulla gestione del sistema idrico nel nostro ambito territoriale (Biellese -Vercellese Casalese), si registrano prese di posizione ed il levarsi di voci ambigue e inopportune sulla bontà delle possibili alternative esistenti. Ambigue perché paiono avere il solo obiettivo di minare la soluzione principe, quella per la quale si sono già prima espressi gli italiani nel 2011 ed ora, più di recente, anche i nostri Comuni. Inopportune perché a ridosso della decisione che il Commissario dovrebbe assumere in serena autonomia, paiono sconvenienti interferenze.

Ma l'aspetto che più mi sorprende e disturba è il tentativo di far passare il tema come un argomento da non approcciare in termini ideologici. E in quali termini dovremmo affrontarlo se non in termini ideologici? Dovremmo basarci su criteri economici? Commerciali? Finanziari? Aziendali?

Il tema “acqua pubblica" – “acqua privata" (nella seconda ipotesi rientrano tutte le soluzioni intermedie!) è un tema ideologico, di ideali, di visione, di prospettiva e di responsabilità verso i cittadini e nessun altro! E un tema politico e non tecnico!

Restiamo dunque fedeli al nostro ruolo politico ed assumiamoci le responsabilità che ne conseguono.

Occorre una ferma e compatta espressione di tutto il territorio biellese affinché sia inequivocabile la sua (nostra) volontà di mantenere pubblica la gestione dell'acqua.

Biella si fa carico di questo proposito e lancia un appello alla cui sottoscrizione sono chiamati tutti i Sindaci Biellesi, i Segretari di partito, le sigle sindacali e le associazioni di categoria.

Si questo tema Biellese è unito.»

Il Sindaco Marzio Olivero