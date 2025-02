Aldo Flecchia. 45 anni di scultura. Un omaggio alla donna lungo nove mesi in tre diverse tappe nel Biellese.

Verrà inaugurata il 7 marzo presso le Cantine di Crono al Ricetto di Candelo la prima tappa del progetto espositivo dedicato allo scultore Aldo Flecchia messo a punto da Associazione Culturalmente, Fondazione cassa di Risparmio di Biella, Palazzo Gromo Losa srl, Comune di Cadnelo e Comune di Magnano.

Un percorso artistico, un viaggio espositivo attraverso il Biellese per celebrare 45 anni di scultura di Aldo Flecchia, noto scultore biellese attivo a livello nazionale e internazionale, che verrà celebrato con un progetto espositivo articolato in tre tappe, in un’iniziativa che unisce arte, cultura e territorio.

Il progetto come detto vedrà una prima tappa a Candelo con una mostra inaugurata in occasione dell’8 marzo, proseguirà con visite al laboratorio dell’artista a Magnano e culminerà con l’esposizione finale presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dal 25 ottobre all’8 dicembre.

Un percorso artistico dedicato alla donna

Le opere di Aldo Flecchia raccontano la donna e il femminile, come nel caso dell’opera principale Il sogno del mare (2024), una scultura in marmo nero di Ormea e marmo rosa di Varallo, che raffigura una donna che emerge da una conchiglia: un simbolismo potente che vuole omaggiare la forza, la bellezza e la resilienza femminile.

Le tappe del percorso

Candelo – Ricetto, Cantine di Crono, 8-23 marzo 2025: apertura ufficiale del percorso espositivo in una cornice storica d’eccezione, quella del borgo medievale (con inaugurazione il 7 marzo). La scelta della data d’inizio della mostra, l’8 marzo, non è casuale, ma intende sottolineare il forte legame con la Giornata internazionale della donna e le attività di sensibilizzazione correlate a questa occasione.

Magnano – Laboratorio dell’artista (Fraz. Piletta 7): un collegamento importante tra le due mostre di Candelo e Biella con l’opportunità di visitare il luogo di creazione e di dialogare con lo scultore, in una sorta di open day artistico a contatto con la creatività, i materiali e gli strumenti. Il laboratorio sarà aperto al pubblico nelle domeniche del 25 maggio, 22 giugno, 20 luglio, 10 agosto, 31 agosto e 28 settembre (orario 15:00-19:00).

Biella – Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 25 ottobre - 8 dicembre 2025: esposizione conclusiva, anche in concomitanza con la data simbolica della Giornata contro la violenza sulle donne.

Le dichiarazioni dei promotori

Associazione Culturalmente. Il Presidente Giuseppe Leardi: “Culturalmente ha come principale obiettivo lo sviluppo di iniziative culturali, con particolare attenzione agli artisti biellesi. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di questa mostra, certi che sarà un evento significativo per il nostro territorio.”

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Palazzo Gromo Losa srl: “La mostra di Aldo Flecchia giungerà a Spazio cultura nell’autunno e proseguirà fino all’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione, siamo felici di poter dedicare una personale a questo straordinario artista valorizzando al contempo luoghi importanti del territorio come le cantine di Crono al Ricetto di Candelo, realizzate anche grazie a un contributo della Fondazione. Un progetto che è esempio concreto di collaborazione territoriale in chiave turistica”. Commenta il Presidente Michele Colombo.

Comune di Candelo. Il Sindaco Paolo Gelone: “Insieme all’Associazione Culturalmente e a tutti i partner, abbiamo lavorato per superare i confini delle singole sale espositive e costruire un percorso artistico condiviso. L’arte e la cultura uniscono e, insieme, il valore dei singoli si moltiplica: per il Biellese è un esempio concreto di sinergia territoriale nel nome di un grande artista locale”.

Comune di Magnano. Il Sindaco Anna Grisoglio: “In occasione dei 45 anni di scultura di Aldo Flecchia, il Comune di Magnano vuole rendere omaggio a una figura che ha dato tanto al nostro territorio, creando opere che emozionano e raccontano la forza delle donne”.

Una collaborazione territoriale per la cultura

Il progetto di rete tra Associazione Culturalmente per Candelo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Palazzo Gromo Losa srl ed i Comuni di Candelo e Magnano dimostra un forte impegno condiviso nella promozione dell’arte e della cultura locale: un’iniziativa rivolta non solo ai Biellesi ma a un pubblico più ampio, desideroso di scoprire e apprezzare il talento di Aldo Flecchia e il valore della scultura come forma espressiva senza tempo.